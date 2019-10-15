***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2019 11:29
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/
15:0495.470
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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95.873
En Düşük
94.790
15:045,8729
En Yüksek
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|: -0,91%
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|Açılış
|: 5,8790
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
15:046,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
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|Açılış
|: 6,4700
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
6,4629
15:04282,23
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 282,23
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
280,80