***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim KuruluDenetimden Sorumlu Komite'de 13004866312 T.C. Kimlik No.lu Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve 33649793330 T.C. Kimlik No.lu Zafer Kurtul'un Komite Üyesi olarak seçilmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in Komite Başkanı, 34483714420 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Emin Bitlis'in Komite Üyesi ve 65416104490 T.C. Kimlik No.lu Varol Ürel'in (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-701898) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere 13004866312 T.C. Kimlik Şeref Taşkın'ın Komite Başkanı, 29426066612 T.C. Kimlik No.lu Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve 11956185826 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın Komite Üyesi olarak seçilmelerine,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794700BIST