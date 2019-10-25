GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.10.2019 09:49
GÜNCEL HABERLER

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite'de 13004866312 T.C. Kimlik No.lu Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve 33649793330 T.C. Kimlik No.lu Zafer Kurtul'un Komite Üyesi olarak seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in Komite Başkanı, 34483714420 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Emin Bitlis'in Komite Üyesi ve 65416104490 T.C. Kimlik No.lu Varol Ürel'in (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-701898) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere 13004866312 T.C. Kimlik Şeref Taşkın'ın Komite Başkanı, 29426066612 T.C. Kimlik No.lu Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve 11956185826 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794700


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:27100.605
Değişim :  0,26% |  259,24
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.124
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,70 31.762.619 % 19,00  
DITAS 7,39 4.846.593 % 13,00  
NIBAS 7,49 7.490 % 8,87  
FRIGO 10,00 14.500 % 6,38  
ETILR 3,65 10.954 % 4,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3938 7,4309 % 0,08  
Frank 5,7979 5,8328 % 0,17  
Riyal 1,5349 1,5426 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.505 0,64  
Altın Gr. 279 279 0,56  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 0,22  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,04  
B. Petrol 61,35 61,35 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru