***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.10.2019 09:49
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite'de 13004866312 T.C. Kimlik No.lu Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve 33649793330 T.C. Kimlik No.lu Zafer Kurtul'un Komite Üyesi olarak seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere 36025161228 T.C. Kimlik No.lu Arif Başer'in Komite Başkanı, 34483714420 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Emin Bitlis'in Komite Üyesi ve 65416104490 T.C. Kimlik No.lu Varol Ürel'in (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-701898) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere 13004866312 T.C. Kimlik Şeref Taşkın'ın Komite Başkanı, 29426066612 T.C. Kimlik No.lu Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve 11956185826 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794700
BIST
11:27100.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 259,24
|Açılış
|: 100.272
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|Önceki Kapanış
|: 100.346
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100.673
En Düşük
100.124
11:275,7760
En Yüksek
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|: 0,19%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,7650
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|Önceki Kapanış
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5,7921
En Düşük
5,7618
11:276,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 6,4050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,4006
11:27279,23
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|: 0,15%
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|: 279,23
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|Önceki Kapanış
|: 278,81
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280,21
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,70
|31.762.619
|% 19,00
|
|DITAS
|7,39
|4.846.593
|% 13,00
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.689
|% -6,22
|
|ADNAC
|1,80
|2.509.104
|% -4,76
|
|MAALT
|22,66
|649.433
|% -4,55
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|ASELS
|18,61
|206.107.797
|% 2,42
|
|GARAN
|9,64
|113.346.702
|% -0,62
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,19
|80.905.390
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,79
|62.083.634
|% 2,60
|
|ISFIN
|2,45
|84.941.874
|% 2,08
|
|OSTIM
|1,28
|35.530.039
|% -1,54
|
|THYAO
|11,92
|257.368.457
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,25
|26.578.107
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3938
|7,4309
|% 0,08
|
|Frank
|5,7979
|5,8328
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,64
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|-0,32
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