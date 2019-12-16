***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.10.2019_30.09.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 01 Ekim 2019 - 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönem ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için "Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803682BIST