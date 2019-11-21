***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/10/2018 - 30/09/2019 döneminine ait (yıllık) faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799984BIST