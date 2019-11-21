***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.1 53.025.202 41.537.078Satışların Maliyeti22.2 -38.842.362 -26.214.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.182.840 15.322.859BRÜT KAR (ZARAR)14.182.840 15.322.859Genel Yönetim Giderleri24.1 -4.338.517 -3.813.342Pazarlama Giderleri24.2 -2.611.535 -1.773.388Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.3 -1.309.045 -1.106.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.783.541 2.438.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.335.072 -1.161.486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.372.212 9.906.942Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 65.593Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -417FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.437.805 9.906.525Finansman Gelirleri27 157.404 154.260Finansman Giderleri27 -25.284 -105.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.569.925 9.955.188Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.566.247 -2.612.183Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.445.912 -2.844.515Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -120.335 232.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.003.678 7.343.005DÖNEM KARI (ZARARI)4.003.678 7.343.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları29 4.003.678 7.343.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI735.431 5.172.284Dönem Karı (Zararı)4.003.678 7.343.005Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 4.003.678 7.343.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.295.204 1.291.374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15_16 1.965.859 941.479Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler84.200 7.101Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 32.297 7.101Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler51.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler146.805 342.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 146.805 342.297Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 -21.995 232.829Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -651.921 -416.387Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 629.926 649.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 120.335 -232.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.001.247 -1.916.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 199.983 -6.047.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)99.642 -1.066.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)100.341 -4.981.442Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -33.805 -243.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.805 -243.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.619.674 70.768Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 777.419 -423.365Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 132.005 1.018.952İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)133.317 86.868İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.312 932.084Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -325.310 690.731Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.015.393 867.155İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.015.393 867.155Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -559.241 561.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20 1.442.769 1.589.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.442.769 1.589.431Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.297.635 6.718.357Ödenen Temettüler27.1 -3.411.766Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.150.438 -1.546.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.478.969 -4.857.332Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-123.892Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.652Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.478.969 -4.735.092Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.193.906 -4.679.203Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -285.063 -55.889FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.116 8.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.116 8.913Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -26.116 8.913YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.769.654 323.865Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.5 110.204 883.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.659.450 1.207.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.875.405 3.667.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.215.955 4.875.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 30.09.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.215.955 4.875.405Ticari Alacaklar10 21.067.088 21.929.294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.267.588 1.367.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.799.500 20.562.064Diğer Alacaklar11 16.977 17.971İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.977 17.971Stoklar13 5.262.378 3.694.607Peşin Ödenmiş Giderler14 567.639 849.575İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler567.639 849.575Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.150.438 1.546.073Diğer Dönen Varlıklar20 117.114 13.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar117.114 13.810ARA TOPLAM31.397.589 32.926.735TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.397.589 32.926.735DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 648.486 613.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar648.486 613.687Maddi Duran Varlıklar15 5.999.414 6.907.448Tesis, Makine ve Cihazlar3.807.400 3.138.798Taşıtlar194.176 40.675Mobilya ve Demirbaşlar418.447 361.073Özel Maliyetler1.579.391 1.900.096Yapılmakta Olan Yatırımlar1.466.806Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.533.187 115.495Diğer Haklar1.533.187 115.495Peşin Ödenmiş Giderler14 495.483İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler495.483Ertelenmiş Vergi Varlığı28 496.944 600.369TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.678.031 8.732.482TOPLAM VARLIKLAR40.075.620 41.659.217KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.834 27.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.834 27.950Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.834 27.950Ticari Borçlar10 3.848.598 4.368.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar225.825 92.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.622.773 4.276.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 861.805 367.308Diğer Borçlar11 494.582 605.869İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar494.582 605.869Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 536.793 1.096.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)536.793 1.096.034Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.445.912 2.844.515Kısa Vadeli Karşılıklar19 597.206 922.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar597.206 922.516ARA TOPLAM7.786.730 10.232.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.786.730 10.232.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 893.508 730.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar893.508 730.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 130.294 116.625TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.023.802 847.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.810.532 11.079.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.265.088 30.579.376Ödenmiş Sermaye21.1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.4 -88.983 -76.031Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.983 -76.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.983 -76.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.5 955.764 849.012Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler955.764 849.012Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.6 2.217.534 1.859.393Yasal Yedekler2.217.534 1.859.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.7 15.315.543 11.742.445Net Dönem Karı veya Zararı29 4.003.678 7.343.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.265.088 30.579.376TOPLAM KAYNAKLAR40.075.620 41.659.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -97.183 -57.809 1.859.393 4.599.934 7.270.193 22.436.080 -151.073 22.285.007Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler2 -3.790 -3.790 -3.790Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.270.193 -7.270.193 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 21.152 906.821 7.343.005 8.270.978 8.270.978Dönem Karı (Zararı)7.343.005 7.343.005 7.343.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış21.3 -123.892 -123.892 151.073 27.181Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.005 7.343.005 30.579.376 30.579.376Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 30.579.376Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler358.141 6.984.864 -7.343.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -12.952 106.752 4.003.678 4.097.478 4.097.478Dönem Karı (Zararı)4.003.678 4.003.678 4.003.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.952 106.752 93.800 93.800Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları21.3 -3.411.766 -3.411.766 -3.411.766Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.10.2017 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.003.678 7.343.005DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.952 21.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -16.193 26.441Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.241 -5.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 3.241 -5.288Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar106.752 906.820Yabancı Para Çevrim Farkları106.752 906.820Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)21.5 106.752 906.820DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.800 927.973TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.097.478 8.270.978Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.097.478 8.270.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799982BIST