***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.12.2019 17:20
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2019
Karar Tarihi 16.12.2019
Genel Kurul Tarihi 14.01.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname_Bilgilerndirme Notu_Gündem_compressed.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Politeknik 30.09.2019 Finansal Rapor 30 09 2019_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Politeknik Faaliyet Rapor 30 09 2019_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Kar Dağıtımı YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Gündem YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803680
BIST