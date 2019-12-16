***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2019Karar Tarihi 16.12.2019Genel Kurul Tarihi 14.01.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,12 - Dilek ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vekaletname_Bilgilerndirme Notu_Gündem_compressed.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Politeknik 30.09.2019 Finansal Rapor 30 09 2019_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Politeknik Faaliyet Rapor 30 09 2019_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Kar Dağıtımı YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Gündem YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803680BIST