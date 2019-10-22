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***PRKME* *ORMA* *MERIT* *KSTUR* *SANEL* *ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

22.10.2019 16:33
GÜNCEL HABERLER

***PRKME******ORMA******MERIT******KSTUR******SANEL******ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
İlgili Şirketler ADESE, KSTUR, MERIT, ORMA, PRKME, SANEL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADESE 1 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. E BURHAN COSTUR 225.000,000
KSTUR 2 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E MESUT SENER 4.042,240
MERIT 3 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E NESRIN DALIPLER 942,000
ORMA 4 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E FERIDE FÜGE EKSIOGLU 3.741,500
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E MESUT SENER 30.000,000
PRKME 6 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E OSMAN ERKOÇ 334.250,000
SANEL 7 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E AHMET SEMIH YILDIRIM 422.000,000
SANEL 8 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E YUSUF KÜRSAD UZAL 290.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



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