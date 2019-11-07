***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2019 18:43
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.768.950 6.768.950 6.768.950
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475
Transferler
247.724.321 239.642.632 -487.366.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.752 85.589.517 85.634.269 85.634.269
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 6.768.950 303.430.035 358.931.734 85.589.517 534.989.744 534.989.744
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297
Transferler
39.111.839 -39.111.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.131.303 7.131.303 7.131.303
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 398.043.573 7.131.303 490.211.600 490.211.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.288.430 300.505
Dönem Karı (Zararı)
7.131.303 85.589.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.917.478 -91.667.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.110.839 1.297.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.304.461 1.510.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 507.773 146.692
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.796.688 1.363.813
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.248.386 -15.874.643
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.866.452 -102.277.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.898.162 24.411.368
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-116.102 -734.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.372.791 16.249.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.560.440 -556.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-916.048 20.777.451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
280.550 178.845
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
149.694 -20.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.735 -1.093.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-290.154 -499.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.238.270 564.253
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-37.664 -3.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.500.734 -3.096.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.033.320 -661.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-467.414 -2.435.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.158.966 10.171.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -133.057 -236.079
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -996.407 -205.045
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.430.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.650.476 -177.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 116.102 1.369.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.616.462 -1.543.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.599
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
22.150.836 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
22.150.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-943.677 -172.221
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-916.933 -59.943
Ödenen Faiz
-26.744 -112.278
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.418.369 -48.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.418.369 -48.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.191 76.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.594.560 27.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.594.560 176.191
Ticari Alacaklar
6 1.652.455 102.573
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 107.475 91.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.544.980 10.956
Diğer Alacaklar
7 65.963.018 20.794.246
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 62.599.284 20.783.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.363.734 10.490
Stoklar
1.007.177 1.287.727
Peşin Ödenmiş Giderler
189.474 137.324
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
525.471 7.551.472
Diğer Dönen Varlıklar
1.046.732 806.395
ARA TOPLAM
71.978.887 30.855.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.978.887 30.855.928
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 11.405.300 11.405.300
Diğer Alacaklar
7 188.477.663 225.280.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 188.316.960 225.130.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.703 149.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 202.082.841 202.082.841
Maddi Duran Varlıklar
9 6.255.069 4.130.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 69.827.057 49.749.708
Peşin Ödenmiş Giderler
201.844
Diğer Duran Varlıklar
5.218.365 1.425.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
483.266.295 494.276.329
TOPLAM VARLIKLAR
555.245.182 525.132.257
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.546 955.790
Ticari Borçlar
6 12.820.393 1.035.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 353.692 187.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.466.701 848.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
392.520 682.674
Diğer Borçlar
2.732.431 1.385.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 110.716 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.621.715 1.382.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.941 75.606
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 30.086.749 16.062.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
722.803 498.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29.363.946 15.563.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
389.897 740.618
ARA TOPLAM
46.565.477 20.937.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.565.477 20.937.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.413.004 3.262.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.413.004 3.262.505
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 15.055.101 17.734.926
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
116.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.468.105 21.114.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.033.582 42.051.960
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
490.211.600 483.080.297
Ödenmiş Sermaye
12 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.365.495 98.365.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
98.365.495 98.365.495
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.430 699.430
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.337.181 1.337.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
398.043.573 358.931.734
Net Dönem Karı veya Zararı
7.131.303 39.111.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.211.600 483.080.297
TOPLAM KAYNAKLAR
555.245.182 525.132.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.053.908 403.047 2.320.872 142.441
Satışların Maliyeti
-69.357 -178.844 -28.047 -69.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.984.551 224.203 2.292.825 72.999
BRÜT KAR (ZARAR)
2.984.551 224.203 2.292.825 72.999
Genel Yönetim Giderleri
13 -8.895.726 -9.121.717 -2.717.526 -3.044.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.107.986 2.012.051 770.273 562.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -16.792.249 -1.692.531 -82.746 -1.009.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.595.438 -8.577.994 262.826 -3.418.740
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 725.553 1.544.104 181.099 197.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.869.885 -7.033.890 443.925 -3.221.537
Finansman Gelirleri
16 27.152.273 119.071.456 -1.733.395 74.025.014
Finansman Giderleri
16 -252.923 -1.036.855 -57.988 -610.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.029.465 111.000.711 -1.347.458 70.193.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.898.162 -25.411.194 309.165 -15.437.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.577.986 -24.193.532 525.471 -15.542.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.679.824 -1.217.662 -216.306 104.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.131.303 85.589.517 -1.038.293 54.755.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.131.303 85.589.517 -1.038.293 54.755.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.131.303 85.589.517 -1.038.293 54.755.299
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00050000 0,00570000 -0,00010000 0,00370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 44.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 44.752 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.131.303 85.634.269 -1.038.293 54.755.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.131.303 85.634.269 -1.038.293 54.755.299
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797340
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