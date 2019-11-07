***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler6.768.950 6.768.950 6.768.950Düzeltmelerden Sonraki Tutar148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475Transferler247.724.321 239.642.632 -487.366.953Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.752 85.589.517 85.634.269 85.634.269Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 6.768.950 303.430.035 358.931.734 85.589.517 534.989.744 534.989.744Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297Transferler39.111.839 -39.111.839Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.131.303 7.131.303 7.131.303Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 398.043.573 7.131.303 490.211.600 490.211.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.288.430 300.505Dönem Karı (Zararı)7.131.303 85.589.517Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.917.478 -91.667.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.110.839 1.297.880Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.304.461 1.510.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 507.773 146.692Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 14.796.688 1.363.813Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.248.386 -15.874.643Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.866.452 -102.277.783Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.898.162 24.411.368Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-116.102 -734.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.372.791 16.249.889Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.560.440 -556.214Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-916.048 20.777.451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler280.550 178.845Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)149.694 -20.510Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler263.735 -1.093.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-290.154 -499.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.238.270 564.253Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-37.664 -3.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.500.734 -3.096.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.033.320 -661.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-467.414 -2.435.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.158.966 10.171.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -133.057 -236.079Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler11 -996.407 -205.045Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.430.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.650.476 -177.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 116.102 1.369.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.616.462 -1.543.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.599Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler22.150.836 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler22.150.836FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-943.677 -172.221Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-916.933 -59.943Ödenen Faiz-26.744 -112.278YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.418.369 -48.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.418.369 -48.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 176.191 76.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.594.560 27.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.594.560 176.191Ticari Alacaklar6 1.652.455 102.573İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 107.475 91.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.544.980 10.956Diğer Alacaklar7 65.963.018 20.794.246İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 62.599.284 20.783.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.363.734 10.490Stoklar1.007.177 1.287.727Peşin Ödenmiş Giderler189.474 137.324Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar525.471 7.551.472Diğer Dönen Varlıklar1.046.732 806.395ARA TOPLAM71.978.887 30.855.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.978.887 30.855.928DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 11.405.300 11.405.300Diğer Alacaklar7 188.477.663 225.280.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 188.316.960 225.130.996İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar160.703 149.884Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 202.082.841 202.082.841Maddi Duran Varlıklar9 6.255.069 4.130.374Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 69.827.057 49.749.708Peşin Ödenmiş Giderler201.844Diğer Duran Varlıklar5.218.365 1.425.382TOPLAM DURAN VARLIKLAR483.266.295 494.276.329TOPLAM VARLIKLAR555.245.182 525.132.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar105.546 955.790Ticari Borçlar6 12.820.393 1.035.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 353.692 187.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.466.701 848.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar392.520 682.674Diğer Borçlar2.732.431 1.385.122İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 110.716 2.803İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.621.715 1.382.319Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.941 75.606Kısa Vadeli Karşılıklar11 30.086.749 16.062.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar722.803 498.586Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29.363.946 15.563.665Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler389.897 740.618ARA TOPLAM46.565.477 20.937.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.565.477 20.937.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 3.413.004 3.262.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.413.004 3.262.505Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 15.055.101 17.734.926Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler116.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.468.105 21.114.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.033.582 42.051.960ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar490.211.600 483.080.297Ödenmiş Sermaye12 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.573.261 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-486.737.853 -486.737.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)98.365.495 98.365.495Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)98.365.495 98.365.495Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)96.328.884 96.328.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)699.430 699.430Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.337.181 1.337.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.430.035 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları398.043.573 358.931.734Net Dönem Karı veya Zararı7.131.303 39.111.839TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.211.600 483.080.297TOPLAM KAYNAKLAR555.245.182 525.132.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.053.908 403.047 2.320.872 142.441Satışların Maliyeti-69.357 -178.844 -28.047 -69.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.984.551 224.203 2.292.825 72.999BRÜT KAR (ZARAR)2.984.551 224.203 2.292.825 72.999Genel Yönetim Giderleri13 -8.895.726 -9.121.717 -2.717.526 -3.044.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.107.986 2.012.051 770.273 562.936Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -16.792.249 -1.692.531 -82.746 -1.009.824ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-18.595.438 -8.577.994 262.826 -3.418.740Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 725.553 1.544.104 181.099 197.203FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.869.885 -7.033.890 443.925 -3.221.537Finansman Gelirleri16 27.152.273 119.071.456 -1.733.395 74.025.014Finansman Giderleri16 -252.923 -1.036.855 -57.988 -610.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.029.465 111.000.711 -1.347.458 70.193.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.898.162 -25.411.194 309.165 -15.437.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.577.986 -24.193.532 525.471 -15.542.579Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.679.824 -1.217.662 -216.306 104.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.131.303 85.589.517 -1.038.293 54.755.299DÖNEM KARI (ZARARI)7.131.303 85.589.517 -1.038.293 54.755.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.131.303 85.589.517 -1.038.293 54.755.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00050000 0,00570000 -0,00010000 0,00370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 44.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 44.752 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.131.303 85.634.269 -1.038.293 54.755.299Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.131.303 85.634.269 -1.038.293 54.755.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797340BIST