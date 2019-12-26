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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.12.2019 18:15
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Ticari Alacaklar'ın %0,67'si.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/12/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın önümüzdeki 5 yıllık madencilik faaliyeti planlaması kapsamında santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılacak hem de bu geçiş sürecinde üretilecek kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar

Daha önce kamuya açıklandığı üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan kömür sahasında bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üreteceği kömürün satışı amacıyla pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelere başlamış olup, yürütülen çalışmalar kapsamında bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan 1247 ruhsat numaralı kömür sahasından elde edilen kömürün yapılan test çalışmaları doğrultusunda Konya Ilgın'ın ilişkili şirketlerinden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin (Eti Soda) Ankara/Beypazarı'nda yer alan üretim tesislerinde ihtiyaç duyduğu kömür ile benzer teknik özelliklere sahip olduğunun tespit edilmesi ve gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde bağlı ortaklığımız ile Eti Soda arasında 26 Aralık 2019 tarihinde kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme süresi ilk aşamada 6 ay olarak belirlenmiş olup, 6 aylık süre boyunca baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 100.000 ton kömür Eti Soda'ya teslim edilecektir. Eti Soda ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmedeki kömür tonajını %25 oranında artırıp azaltmaya yetkilidir. Kömürün Eti Soda'nın tesislerine nakliyesine ilişkin giderler Eti Soda tarafından karşılanacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805413


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