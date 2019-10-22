***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2019 10:28
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794188
BIST
13:2897.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 540,90
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.081
En Düşük
97.268
13:285,8355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0228
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,8264
13:286,5042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4957
13:28279,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,50
|Açılış
|: 279,11
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
278,75