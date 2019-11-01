GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2019 17:22
GÜNCEL HABERLER

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JAK ESKİNAZİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet Bağımsız Üye Değil
MİNEREKS DIŞ TİCARETA.Ş. CEM ÖZTÜRE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye Evet 24.8 A + B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
ROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. RABİ HAZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet 22.8 A + B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye
ALİ İHSAN SÜTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkan
AYTAÇ ASIM ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üye
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. NURTEN ESKİCİ Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 01.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURTEN ESKİCİ Genel Müdür Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796158


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.463
Değişim :  -0,01% |  -5,79
Açılış :  98.690  
Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.814 En Düşük
97.679
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3653 7,4022 % -0,11  
Frank 5,7665 5,8012 % -0,05  
Riyal 1,5178 1,5254 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -2,26  
Altın Gr. 277 277 -0,68  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,06 18,08 -0,03  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,01  
B. Petrol 60,72 60,72 1,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru