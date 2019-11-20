***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2019 17:33
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURTEN ESKİCİ Genel Müdür Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
NİLHAN KORKUT Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Dış Ticaret Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799821
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05268,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,86
|Açılış
|: 268,84
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3308
|7,3676
|% -0,17
|
|Frank
|5,7148
|5,7492
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5139
|1,5215
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,64
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|0,98
|
Seans Raporu
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, SISE, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 99 kaybederek (% -0.61 ) 102, 698
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, QNBFL, YAYLA, MARKA, OYAYO, MTRYO, UZERB, AKFGY
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17:59
ADEL, YYAPI, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EGCYH, ATSYH, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında