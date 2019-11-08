***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.11.2019 11:01
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK12075
Nominal Değer (TL)
97.600.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
31/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797453
BIST
11:34103.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -174,44
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:345,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:346,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:34272,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,03
|Açılış
|: 272,40
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.816.159
|% 13,69
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,01
|14.258.999
|% 7,51
|
|GYHOL
|6,39
|1.559.630
|% 5,97
|
|VERUS
|15,65
|20.356.219
|% -11,98
|
|BRSAN
|8,70
|7.880.525
|% -8,90
|
|GEDZA
|5,41
|1.836.594
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.859.297
|% -5,61
|
|CMENT
|12,53
|1.711.492
|% -4,79
|
|THYAO
|12,82
|872.585.894
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|ASELS
|19,04
|231.572.973
|% 0,53
|
|GARAN
|9,79
|164.071.723
|% 0,20
|
|PETKM
|3,65
|151.402.049
|% -0,54
|
|THYAO
|12,82
|872.585.894
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,29
|122.035.779
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|PETKM
|3,65
|151.402.049
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,04
|34.326.750
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3544
|7,3913
|% 0,16
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|3,73
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,56
|