***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.11.2019 14:41
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finansbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNBK12075
Nominal Değer (TL)
97.600.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
31/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
08/11/2019 tarihli KAP açıklamasında vade başlangıç tarihi sehven 07/11/2019 yazılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798013
BIST
16:09103.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 613,80
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.768
En Düşük
102.369
16:095,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:096,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:09271,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,00
|Açılış
|: 271,32
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4131
|7,4503
|% 0,92
|
|Frank
|5,7856
|5,8205
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,42
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|7,96
|
|Yarım
|869
|892
|3,85
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:18DEVA
Yüzde 4.23 oranında artışla 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 154, 073 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 512, 57 artarak (% 0.40 ) 128, 126
-
16:17XU100
Endeks 103, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 5, 730.00 milyon TL de
-
16:17BSOKE
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 408, 276 adet işlem
-
16:16HATEK
Yüzde 7.41 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 760, 620 adet işlem