***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2020 14:01
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813956
BIST
14:17123.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 13,69
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
14:175,9325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0021
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
14:176,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
14:17297,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 297,17
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,71
|24.135.709
|% 15,81
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.596.607
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|VAKKO
|6,32
|29.102.984
|% 14,08
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|BERA
|4,37
|124.548.177
|% -7,22
|
|THYAO
|14,87
|949.897.568
|% -0,07
|
|IPEKE
|9,85
|703.802.208
|% 11,80
|
|HALKB
|7,10
|669.715.437
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,08
|552.051.348
|% -1,60
|
|PETKM
|4,09
|476.738.556
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,08
|552.051.348
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,76
|304.928.324
|% 1,15
|
|PETKM
|4,09
|476.738.556
|% 0,00
|
|HALKB
|7,10
|669.715.437
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,23
|93.796.822
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7349
|7,7736
|% 0,22
|
|Frank
|6,0815
|6,1181
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-0,70
|
|Altın Gr.
|297
|297
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.996
|9,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,57
|
|Yarım
|947
|972
|6,08
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,34
|
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