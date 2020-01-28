***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2020 12:15
***QNBFB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [QNBFB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814749
BIST
16:01120.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,14
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
16:015,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
16:016,5484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
16:01300,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,70
|Açılış
|: 300,89
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|ARENA
|12,30
|23.669.061
|% 17,14
|
|ADEL
|17,94
|33.244.765
|% 13,33
|
|ATSYH
|0,99
|53.646
|% 4,21
|
|ASLAN
|40,82
|11.063.462
|% 4,08
|
|ALKA
|6,75
|8.513.139
|% 2,90
|
|ALCTL
|16,26
|17.301.887
|% -4,35
|
|AKSUE
|13,07
|2.902.136
|% -3,97
|
|ALYAG
|0,58
|384.761
|% -3,33
|
|AGYO
|2,19
|6.184.441
|% -2,23
|
|ASUZU
|11,96
|10.172.010
|% -1,97
|
|ASELS
|23,40
|379.046.394
|% -0,09
|
|AKBNK
|8,52
|193.260.168
|% -0,23
|
|AKENR
|1,30
|65.424.317
|% 1,56
|
|ARCLK
|21,48
|57.128.916
|% -0,74
|
|AFYON
|6,90
|56.251.029
|% 1,62
|
|AKENR
|1,30
|65.424.317
|% 1,56
|
|YYAPI
|0,74
|21.458.712
|% 2,78
|
|AKBNK
|8,52
|193.260.168
|% -0,23
|
|ASELS
|23,40
|379.046.394
|% -0,09
|
|BSOKE
|1,53
|22.924.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% -0,31
|
|Frank
|6,0931
|6,1298
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|