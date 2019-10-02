***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2019 09:55
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBKK19D6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.300.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli TRFFNBKK19D6 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 112.300.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789543
BIST
11:04104.242
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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104.280
En Düşük
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11:045,7424
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En Düşük
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11:046,2712
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,2852
En Düşük
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11:04273,51
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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274,29
En Düşük
271,26