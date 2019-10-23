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***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2019 09:48
GÜNCEL HABERLER

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK12026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 22.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.577.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFFNBK12026 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 85.577.000- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794319


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MARKA 0,79 3.635.443 % 9,72  
EGCYO 0,14 23 % 7,69  
SANKO 4,08 5.077.752 % 7,37  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4299 7,4671 % -0,36  
Frank 5,8274 5,8625 % -0,34  
Riyal 1,5389 1,5466 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 5,23  
Altın Gr. 278 278 0,19  
Cumhuriyet 1.848 1.876 -4,00  
Tam 1.840 1.886 -5,90  
Yarım 889 912 -2,86  
Çeyrek 446 456 -1,43  
Gümüş.Ons 17,55 17,60 0,05  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,00  
B. Petrol 59,45 59,45 -0,25  
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