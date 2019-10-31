***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 55Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFFNBKE1984Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 501.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.10.2019Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 501.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Eylül 2018 tarih ve 41/1015 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 55 gün vadeli, 501.500.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKE1984 ISIN kodlu bononun bugün (31/10/2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795754BIST