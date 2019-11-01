***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2019 10:01
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 39
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBKA19E5
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 39 gün vadeli TRFFNBKA19E5 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 135.000.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796042
BIST
11:3998.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 58,82
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:395,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0219
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:396,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:39278,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,86
|22.170.773
|% 14,45
|
|ACSEL
|4,90
|10.345.031
|% 10,61
|
|MSGYO
|1,60
|20.619.127
|% 8,84
|
|TACTR
|3,91
|2.662.930
|% 8,01
|
|IZTAR
|5,96
|5.432.626
|% 7,78
|
|METRO
|2,64
|17.908.974
|% -8,97
|
|YGYO
|0,44
|3.706.476
|% -8,33
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|BOYP
|15,03
|892.293
|% -5,94
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|FENER
|16,50
|139.427.013
|% 3,77
|
|THYAO
|11,67
|138.300.399
|% 0,26
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|GARAN
|9,24
|77.008.940
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|38.543.590
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|73.050.993
|% -1,19
|
|MEPET
|1,89
|36.611.659
|% 3,28
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4068
|7,4440
|% 0,45
|
|Frank
|5,7878
|5,8227
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5237
|1,5314
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,58
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,98
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:52ACSEL
Yüzde 11.74 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 426 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 98, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 1, 552.00 milyon TL de
-
11:51TACTR
Yüzde 8.01 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 807 adet işlem
-
11:50ACSEL
Yüzde 11.29 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 847 adet işlem
-
11:49IHLAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 065, 147 adet işlem