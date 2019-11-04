***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2019 10:00
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796284
BIST
15:43100.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.673,73
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:435,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0139
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:436,3540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:43276,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,04
|Açılış
|: 276,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.293.940
|% 19,99
|
|HATEK
|5,00
|10.721.722
|% 19,05
|
|QNBFL
|31,44
|543.400
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|340.298
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.665
|% -7,06
|
|PKENT
|116,30
|352.852
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|612.458.937
|% 2,51
|
|ASELS
|18,93
|259.632.579
|% 2,94
|
|GARAN
|9,50
|235.049.801
|% 2,37
|
|ISFIN
|2,67
|221.365.520
|% 2,69
|
|FENER
|16,78
|220.025.866
|% 0,78
|
|METRO
|2,21
|71.934.444
|% -4,74
|
|ADESE
|1,96
|56.133.702
|% 3,16
|
|CEMAS
|1,15
|31.701.294
|% 2,68
|
|TTKOM
|6,20
|164.173.127
|% 3,16
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.665
|% -7,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3300
|7,3668
|% -0,43
|
|Frank
|5,7371
|5,7717
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,30
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.871
|-8,51
|
|Yarım
|882
|905
|-4,12
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,97
|
Seans Raporu
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16:00NUHCM
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15:57XU100
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