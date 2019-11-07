***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2019 10:13
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797127
BIST
10:35102.341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.197,69
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.379
En Düşük
101.812
10:355,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:356,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:35274,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,56
|Açılış
|: 274,10
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,50
|5.769.422
|% 10,41
|
|VESTL
|10,97
|46.128.561
|% 5,08
|
|BRKSN
|2,06
|1.374.436
|% 4,04
|
|SALIX
|5,76
|403
|% 3,97
|
|ODAS
|1,59
|46.297.342
|% -9,14
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|DOKTA
|31,50
|10.709
|% -4,55
|
|GLBMD
|1,22
|232.321
|% -3,94
|
|KRGYO
|1,51
|281.083
|% -1,95
|
|TTKOM
|6,53
|51.838.968
|% 2,03
|
|ODAS
|1,59
|46.297.342
|% -9,14
|
|HALKB
|5,49
|33.750.302
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,24
|17.760.475
|% 0,81
|
|AKSEN
|2,72
|16.182.455
|% 0,37
|
|ODAS
|1,59
|46.297.342
|% -9,14
|
|BERA
|3,97
|11.697.312
|% 2,58
|
|AVOD
|1,65
|4.220.621
|% 1,23
|
|NATEN
|9,59
|10.445.607
|% 0,10
|
|DIRIT
|0,94
|890.237
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3492
|7,3860
|% -0,27
|
|Frank
|5,7559
|5,7906
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5260
|1,5336
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-5,42
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
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|B. Petrol
|61,78
|61,78
|0,04
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