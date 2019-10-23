***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 0 73.588 0 834.447TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Yeni Bakiye16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 -28.670 73.588 0 805.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 743 0 0 0 0 0 828Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.877 0 76.877Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 0 -73.588 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 0 -73.588 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.877 0 76.877Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 238 155 0 680.517 -28.670 76.877 0 883.482Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ394.506 131.628FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ18 394.506 131.628Finansal Kiralama Gelirleri394.506 131.628Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -345.613 -110.919Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-193.171 -61.704Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-213 -46İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-134.107 -43.152Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-18.122 -6.017BRÜT KAR (ZARAR)48.893 20.709ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -54.347 -18.390Personel Giderleri-21.556 -7.100Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-627 -263Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-11.461 -3.943Diğer-20.703 -7.084BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-5.454 2.319DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 1.224.484 466.811Bankalardan Alınan Faizler4.713 1.271Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı161.170 54.096Kambiyo İşlemleri Karı1.022.982 403.463Diğer35.619 7.981KARŞILIK GİDERLERİ22 -59.704 -25.054Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-59.704 -25.054Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -1.059.342 -415.334Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-33.730 -9.104Kambiyo İşlemleri Zararı-1.025.023 -406.176Diğer-589 -54NET FAALİYET KARI (ZARARI)99.984 28.742BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.984 28.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)24 -23.107 -4.967Cari Vergi Karşılığı-13.031 13.055Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.076 -10.076Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 -7.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)76.877 23.775DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI76.877 23.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları76.877 23.775Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-40.548Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri373.458Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-240.991Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar6.437Elde Edilen Diğer KazançlarZarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar339Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-23.096Ödenen Vergiler-2.598Diğer-154.097Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim514.296Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) AzalışFinansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış507.711Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-48.474Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)55.059Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı473.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-122Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-339Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.527.609Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.059.001İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-531.392Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi32.997Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-25.103Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar81.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)76.877 23.775DİĞER KAPSAMLI GELİRLER828 392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar828 392Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri106 72Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)953 429Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-231 -109TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.705 24.167Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 12.869 43.092 55.961GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 75.874 75.874GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 435 0 435İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.395.455 3.808.659 5.204.114Faktoring Alacakları0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0Kredi Kartları0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 1.279.184 3.759.442 5.038.626Finansal Kiralama Alacakları1.728.475 4.244.343 5.972.818Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-449.291 -484.901 -934.192İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Takipteki Alacaklar7 202.327 181.663 383.990Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -86.056 -132.446 -218.502ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 5.105 0 5.105MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 2.677 0 2.677YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI24 41.499 0 41.499ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 51.971 0 51.971DİĞER AKTİFLER11 109.575 126.286 235.861ARA TOPLAM1.619.586 4.053.911 5.673.497SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.619.586 4.053.911 5.673.497YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 1.076.594 2.407.953 3.484.547FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR175 2.031 2.206İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 955.073 0 955.073GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 4.167 162.383 166.550KARŞILIKLAR14 11.969 0 11.969Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.925 0 5.925Genel Karşılıklar0 0 0Diğer Karşılıklar6.044 0 6.044CARİ VERGİ BORCU0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 38.581 131.089 169.670ARA TOPLAM2.086.559 2.703.456 4.790.015SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 883.482 0 883.482Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.016 0 -1.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler393 0 393Kar Yedekleri680.517 0 680.517Yasal Yedekler27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler653.009 0 653.009Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar48.207 0 48.207Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı76.877 0 76.877Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.970.041 2.703.456 5.673.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR17 15.384.967 31.912.433 47.297.400VERİLEN TEMİNATLAR17 119.276 547.090 666.366TAAHHÜTLER17 72.962 258.992 331.954Cayılamaz Taahhütler0 0 0Cayılabilir Taahhütler72.962 258.992 331.954Kiralama Taahhütleri72.962 258.992 331.954Finansal Kiralama Taahhütleri72.962 258.992 331.954Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 1.474.106 3.043.311 4.517.417Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.474.106 3.043.311 4.517.417Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.074.106 2.445.880 3.519.986Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler400.000 597.431 997.431Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0EMANET KIYMETLER17 50.378 81.987 132.365NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.101.689 35.843.813 52.945.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794444BIST