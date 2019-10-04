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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

04.10.2019 15:31
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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04/10/2019 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790338


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