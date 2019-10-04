***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.10.2019 15:31
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04/10/2019 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790338
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71