***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRE1911 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.10.2019Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRE1911Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.370.000İhraç Fiyatı 0,95705Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.10.2019Kayıt Tarihi 07.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 90.370.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 78 gün vadeli 90.370.000 TL nominal değerli TRFFFKRE1911 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 08/10/2019 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791676BIST