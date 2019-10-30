***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRE1929 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.10.2019Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRE1929Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.10.2018Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.160.000İhraç Fiyatı 0,96063Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.10.2019Kayıt Tarihi 28.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 67.160.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli 67.160.000 TL nominal değerli TRFFFKRE1929 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 30/10/2019 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795395BIST