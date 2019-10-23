QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3607
|7,3976
|% -1,29
|Frank
|5,7585
|5,7932
|% -1,52
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -1,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,20
|Altın Gr.
|275
|275
|-2,90
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|1,22
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 7, 374.00 milyon TL de
- 17:59VAKKO Yüzde 6.07 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 642 adet işlem
- 17:57ALKIM Yüzde 8.13 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 836, 596 adet işlem
- 17:56CRDFA Yüzde 6.95 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 406 adet işlem
- 17:54 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, TOASO