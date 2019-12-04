***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2019 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801668
BIST
14:19107.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 378,26
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:195,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:196,3610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:19272,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,18
|Açılış
|: 272,62
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.828.856
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|691.143
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,30
|196.034.292
|% 16,67
|
|RYSAS
|2,52
|28.310.617
|% 16,67
|
|DERAS
|3,85
|83.497.493
|% 15,96
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.208.481
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,11
|38.074.440
|% -4,95
|
|THYAO
|13,63
|574.208.012
|% 0,15
|
|GARAN
|10,03
|248.328.819
|% 1,31
|
|KRDMD
|2,38
|210.807.108
|% -0,42
|
|YKSLN
|6,30
|196.034.292
|% 16,67
|
|ASELS
|18,86
|194.435.060
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,38
|210.807.108
|% -0,42
|
|ZOREN
|1,46
|86.145.920
|% 3,55
|
|TSKB
|1,10
|65.103.663
|% 3,77
|
|ISFIN
|2,85
|159.676.024
|% -1,04
|
|THYAO
|13,63
|574.208.012
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4717
|7,5091
|% 0,38
|
|Frank
|5,7814
|5,8162
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5267
|1,5343
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-0,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,82
|
|Yarım
|869
|891
|0,40
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,88
|61,88
|1,06
|