***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.238.078.671,- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 36,62 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812220BIST