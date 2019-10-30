***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 638.880.076 535.849.907Kasa14 6.783 22.431Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 540.638.708 426.518.056Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 98.234.573 109.309.408Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 273.045.989 225.247.317Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 273.717.057 225.524.645Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.538.416 -1.124.814Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 97.097.040 85.521.967Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -96.229.692 -84.674.481İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 0 23.332Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 0 23.332Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 846.539 893.480Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 1.090.266 942.188Diğer Çeşitli Alacaklar12 -243.727 -48.708Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 86.140.829 82.823.147Ertelenmiş Üretim Giderleri17 73.629.889 69.838.885Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 12.510.940 12.984.262DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 7.960.384 4.859.406Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 2.495.130 4.814.098Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar5.465.254 45.308Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.006.873.817 849.696.589CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 584.340 445.032Bağlı Menkul Kıymetler9 569.340 430.032İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 67.985.014 66.477.012Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 62.315.146 62.260.701Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 6.161.464 5.800.290Motorlu Taşıtlar6 4.902.189 4.448.551Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.505.353 2.490.102Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar2.1.6ve6 4.640.835 140.695Birikmiş Amortismanlar (-)6 -12.539.973 -8.663.327Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 12.668.618 9.716.465Haklar8 22.495.024 17.823.554Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -9.826.406 -8.107.089Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 260.424 337.409Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler17 260.424 337.409DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI81.498.396 76.975.918TOPLAM VARLIKLAR1.088.372.213 926.672.507YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 3.851.994 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 4.202.895 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -350.901 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 209.999.909 125.784.159Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 52.185.009 34.648.760Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 157.814.900 91.135.399Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR59.219 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar59.219 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 22.738.750 23.432.150Alınan Depozito ve Teminatlar19 4.530.443 3.619.949Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 5.583.075 7.540.185Diğer Çeşitli Borçlar19 12.625.232 12.272.016Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 485.944.111 449.582.899Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 243.763.152 230.988.195Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 1.816.130 2.488.318Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 240.364.829 216.106.386İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 9.820.449 13.514.161Ödenecek Vergi ve Fonlar19 8.857.760 12.890.915Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 962.689 623.246Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 12.754.191 10.431.663Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -12.754.191 -10.431.663Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 12.978.785 10.644.058Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 12.978.785 10.644.058GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 52.095.590 49.814.638Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 52.095.590 49.814.638Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI797.488.807 672.772.065UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR0 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 32.797.327 35.056.538Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 12.729.423 18.738.366Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 20.067.904 16.318.172DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 5.266.149 4.393.675Kıdem Tazminatı Karşılığı23 5.266.149 4.393.675Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 1.644.219 2.278.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.644.219 2.278.364Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI39.707.695 41.728.577ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 43.328.893 45.171.528Yasal Yedekler93.016 0Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi0 0Diğer Kar Yedekleri15 43.235.877 45.171.528GEÇMİŞ YILLAR KARLARI2.850.674 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 -26.531.201NET DÖNEM KARI/ZARARI39.856.136 28.391.530Dönem Net Karı39.856.136 28.391.530Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI251.175.711 212.171.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE1.088.372.213 926.672.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR400.934.659 256.018.857 149.517.902 97.010.773Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)354.990.225 235.425.680 131.470.500 87.153.979Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 361.084.051 268.456.788 123.279.214 89.060.266Brüt Yazılan Primler (+)17 823.278.632 638.582.053 251.651.193 181.669.768Reasüröre Devredilen Primler (-)10ve17 -443.958.722 -356.155.081 -122.725.958 -88.788.143SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -18.235.859 -13.970.184 -5.646.021 -3.821.359Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -6.766.014 -31.198.911 7.937.926 -1.014.226Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -52.816.055 -55.308.778 26.647.364 27.775.426Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 45.245.287 23.986.468 -17.924.019 -27.870.512Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)804.754 123.399 -785.419 -919.140Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 672.188 -1.832.197 253.360 -892.061Devam Eden Riskler Karşılığı (-)2.396.872 -8.718.299 1.367.279 -4.915.203Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.724.684 6.886.102 -1.113.919 4.023.142Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri57.341.392 26.644.394 20.787.285 11.106.954Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-20.790.378 -11.996.587 -6.852.373 -4.785.982Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-20.790.378 -11.996.587 -6.852.373 -4.785.982Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)9.393.420 5.945.370 4.112.490 3.535.822HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-340.940.953 -236.831.248 -124.659.098 -80.469.770Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -245.963.360 -185.730.585 -84.000.135 -68.041.620Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17ve29 -221.704.917 -148.440.730 -77.772.601 -56.715.695Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -429.267.869 -331.462.725 -147.839.242 -143.644.765Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10ve17 207.562.952 183.021.995 70.066.641 86.929.070Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -24.258.443 -37.289.855 -6.227.534 -11.325.925Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -101.068.042 -144.992.610 -45.391.000 -47.746.045Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 76.809.599 107.702.755 39.163.466 36.420.120İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -3.749.732 -2.265.150 -793.987 -954.821Faaliyet Giderleri (-)32 -91.227.861 -48.835.513 -39.864.976 -11.473.329Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI59.993.706 19.187.609 24.858.804 16.541.003HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI59.993.706 19.187.609 24.858.804 16.541.003TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ59.993.706 19.187.609 24.858.804 16.541.003YATIRIM GELİRLERİ91.383.237 123.308.573 29.334.259 80.081.737Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 72.684.530 39.983.502 25.188.651 17.009.184Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 0 679.746 0 142.916Finansal Yatırımların Değerlemesi0 417.371 0 -559.424Kambiyo Karları4.2 18.698.707 82.227.954 4.145.608 63.489.061İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-85.357.711 -88.754.958 -30.429.470 -56.660.631Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -5.385.245 -3.044.509 -1.850.809 -1.197.907Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 0 -4.108.438 0 -1.439.883Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 -3.171.072 0 -1.285.156Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-57.341.392 -26.644.394 -20.787.285 -11.106.954Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -17.035.111 -48.300.512 -5.831.937 -40.370.892Amortisman Giderleri (-)6ve8 -5.595.963 -3.486.033 -1.959.439 -1.259.839Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-13.408.905 -7.439.028 -5.754.692 -3.200.821Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -13.689.775 -8.542.027 -6.625.554 -4.629.024Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)421.072 895.929 823.089 895.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 0 0 0 292.959Diğer Gelir ve Karlar320.612 642.679 201.918 423.064Diğer Gider ve Zararlar (-)-460.814 -435.609 -154.145 -183.749Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI39.856.136 34.967.489 13.442.122 28.362.692Dönem Karı veya Zararı52.610.327 46.302.196 18.008.901 36.761.288Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -12.754.191 -11.334.707 -4.566.779 -8.398.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları39.856.136 34.967.489 13.442.122 28.362.692Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri688.322.587 563.940.913Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri22.762.677 7.710.701Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-418.348.707 -357.077.195Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-108.581.209 -120.336.401Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit184.155.348 94.238.018Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-9.224.041 -4.864.600Diğer Nakit Girişleri10.551.137 5.253.767Diğer Nakit Çıkışları (-)-150.911.265 -121.336.367Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit34.571.179 -26.709.182YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı26.200 168.900Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve8 -10.056.118 -5.182.814Mali Varlık İktisabı (-)11 0 -113.214.708Mali Varlıkların Satışı11 0 102.490.167Alınan Faiz66.656.448 34.475.218Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)-1.016.156 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit55.610.374 18.736.763FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit0 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ1.663.595 33.927.442Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış91.845.148 25.955.023Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 458.801.136 345.587.462Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 550.646.284 371.542.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -799.004 0 0 -799.004 0 -799.004Varlıklarda Değer Artışı0 0 -1.083.366 0 0 0 0 0 0 1.083.366 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 34.967.489 0 34.967.489 0 34.967.489Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.277.863 21.277.863 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 40.228.421 0 0 0 0 7.720.709 34.967.489 -26.892.323 219.094.152 0 219.094.152Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 -852.290 0 0 -852.290 0 -852.290Varlıklarda Değer Artışı0 0 -1.083.364 0 0 0 0 0 1.083.364 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 39.856.136 0 39.856.136 0 39.856.136Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 93.016 0 0 -28.391.530 28.298.514 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 38.783.935 0 93.016 6.522.091 39.856.136 2.850.677 251.175.711 0 251.175.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795528BIST