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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2019 16:46
GÜNCEL HABERLER



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer / İstanbul 212 363 25 00 212 299 48 49
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Merdivenköy Mah. Nur Sokak No:1/A 94 İç Kapı No:1004-1005 Kadıköy / İstanbul 216 411 16 06 216 411 16 19
İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Bloları No: 12 B-1 Blok Daire: 323-324 Bakırköy / İstanbul 212 465 40 45 212 465 04 75
Ankara Bölge Müdürlüğü Neorama İş Merkezi Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi Adalet Sokak No: 13 / A 4.kat Kapı No: 11-12?14?15?16 Söğütözü / Yenimahalle - Ankara 312 428 50 00 312 428 50 49
İzmir Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Folkart Towers A Kule No:47/B Kat:36 D:3604 35530 Bayraklı İzmir 232 483 72 46 232 489 86 05
Bursa Bölge Müdürlüğü Lefkoşe Cad. A Blok Kat:3 No:34 - 36 16110 Nilüfer / Bursa 224 211 28 27 224 211 28 37
Adana Bölge Müdürlüğü Cemal Paşa Mah.Atatürk Cad.No:48 Sapmaz İş Merkezi D: 10-11 01120 Seyhan / Adana 322 457 06 83 322 454 77 61
Antalya Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi No:24 Kat:6 07050 Konyaaltı / Antalya 242 247 20 25 242 247 39 59
Malatya Bölge Müdürlüğü İsmetiye Mah. Mina Sokak Mehmet Ilıcak İş Merkezi No : 1 K :4 D: 30-31 44100 Battalgazi/Malatya 422 503 11 40 422 503 11 47




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803206


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EGCEY 0,35 19.373 % 6,06  
IZFAS 1,96 844.149 % 4,81  
HUBVC 14,19 3.490.013 % 4,34  
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Sterlin 7,5624 7,6003 % -0,97  
Frank 5,8344 5,8696 % -0,76  
Riyal 1,5335 1,5412 % -0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 -3,51  
Altın Gr. 275 275 -0,53  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 64,70 64,70 0,98  
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