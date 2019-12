***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksRay Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer / İstanbul 212 363 25 00 212 299 48 49İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Merdivenköy Mah. Nur Sokak No:1/A 94 İç Kapı No:1004-1005 Kadıköy / İstanbul 216 411 16 06 216 411 16 19İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Bloları No: 12 B-1 Blok Daire: 323-324 Bakırköy / İstanbul 212 465 40 45 212 465 04 75Ankara Bölge Müdürlüğü Neorama İş Merkezi Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi Adalet Sokak No: 13 / A 4.kat Kapı No: 11-12?14?15?16 Söğütözü / Yenimahalle - Ankara 312 428 50 00 312 428 50 49İzmir Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Folkart Towers A Kule No:47/B Kat:36 D:3604 35530 Bayraklı İzmir 232 483 72 46 232 489 86 05Bursa Bölge Müdürlüğü Lefkoşe Cad. A Blok Kat:3 No:34 - 36 16110 Nilüfer / Bursa 224 211 28 27 224 211 28 37Adana Bölge Müdürlüğü Cemal Paşa Mah.Atatürk Cad.No:48 Sapmaz İş Merkezi D: 10-11 01120 Seyhan / Adana 322 457 06 83 322 454 77 61Antalya Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi No:24 Kat:6 07050 Konyaaltı / Antalya 242 247 20 25 242 247 39 59Malatya Bölge Müdürlüğü İsmetiye Mah. Mina Sokak Mehmet Ilıcak İş Merkezi No : 1 K :4 D: 30-31 44100 Battalgazi/Malatya 422 503 11 40 422 503 11 47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803206BIST