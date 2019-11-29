***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2019 - 31.12.2019Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil Tarihi29.11.2019Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.11.2019 - 9515AçıklamalarŞirketimiz 21.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 2019/559 sayılı kararıyla Şirketimize (Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) 2019 yılı bağımsız denetimi için Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.Buna göre Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin Bağımsız Denetimi için ilgili atanma kararı 29.11.2019 tarihli ve 9515 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801048BIST