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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.11.2019 18:16
GÜNCEL HABERLER



***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019 - 31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
29.11.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.11.2019 - 9515
Açıklamalar

Şirketimiz 21.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 2019/559 sayılı kararıyla Şirketimize (Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) 2019 yılı bağımsız denetimi için Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.
Buna göre Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin Bağımsız Denetimi için ilgili atanma kararı 29.11.2019 tarihli ve 9515 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.
  
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801048


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 271 271 0,73  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
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