***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 2019/559 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek KabulEdilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin2019 yılı bağımsız denetimi için Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine kararverilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799997BIST