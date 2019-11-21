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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.11.2019 18:33
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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 2019/559 sayılı kararıyla   Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 
2019 yılı bağımsız denetimi için Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar 
verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
  
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799997


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OLMIP 6,44 12.653.272 % 15,00  
QNBFB 22,62 32.684.200 % 15,00  
GEREL 2,84 367.465.234 % 14,98  
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