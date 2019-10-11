***RTALB* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş olarak Portföyümüzde bulunan 3.590.114,367 TL nominal değerli RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) hisselerini borsa dışında 10.10.2019 tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,333TL'den Grup Şirketi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye devretmiş bulunmaktayız. İşlem sonrası RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinde payımız kalmamıştır. Grup Şirketimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş'nin RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.sermayesindeki payı %23,18'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792795BIST