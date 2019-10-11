***RTALB* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 18:30
***RTALB******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş olarak Portföyümüzde bulunan 3.590.114,367 TL nominal değerli RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) hisselerini borsa dışında 10.10.2019 tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,333TL'den Grup Şirketi İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye devretmiş bulunmaktayız. İşlem sonrası RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinde payımız kalmamıştır. Grup Şirketimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş'nin RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.sermayesindeki payı %23,18'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792795
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0449
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0643
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4972
En Düşük
6,4139
18:05279,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,95
|Açılış
|: 279,35
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12