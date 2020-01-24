***RTALB* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***RTALB******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tahsisli sermaye artırımına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan toptan alış satış işlemlerine ilişkin 24.01.2020 tarihli başvurusu BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 36.100.000 TL'den 41.000.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 4.900.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 2,40 TL fiyatla 4.325.000 TL'si İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 575.000 TL'si Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 29.01.2020 tarihinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilmektedir. Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar ile Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde belirtilen 2,40 TL fiyat arasından yüksek olan baz alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 29.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunu değerlendirmelerinize sunarız. Saygılarımızla, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814332BIST