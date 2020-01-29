***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRTA Laboratuvarları'nın çıkarılmış sermayesinin 36.100.000 TL'den 41.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 30.01.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 41.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %70 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815177BIST