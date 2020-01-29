***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
29.01.2020 17:03
***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTA Laboratuvarları'nın çıkarılmış sermayesinin 36.100.000 TL'den 41.000.000 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 30.01.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 41.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %70 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815177
BIST
17:15119.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,90
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:155,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:156,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:15300,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,12
|Açılış
|: 300,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.549.112
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.253.985
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,50
|13.304.485
|% 18,30
|
|OYLUM
|6,46
|50.399.512
|% 13,53
|
|ASLAN
|44,90
|53.237.793
|% 10,27
|
|RYSAS
|7,40
|21.686.750
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,77
|51.296.906
|% -14,85
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,16
|1.056.876.017
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|520.740.435
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,18
|469.562.371
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,87
|344.444.484
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7626
|% 0,15
|
|Frank
|6,0809
|6,1175
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5838
|1,5918
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|0,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:31CMENT
Yüzde 4.39 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 822 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 119, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 178.00 milyon TL de
-
17:29ODAS
Yüzde 7.18 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 609, 296 adet işlem
-
17:26YYAPI
Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 951, 671 adet işlem
-
17:25GUBRF
Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem