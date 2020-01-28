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***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

28.01.2020 18:00
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler RTALB
İlgili Şirket Ünvanı RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 4.900.000 TL

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 4.900.000 13,5734072

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. 4.325.000 TL / Güler Yatırım Holding A.Ş. 575.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 2,4
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları -
İşlem Tarihi 29.01.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir

Ek Açıklamalar
Payları Borsamızın Ana Pazar'ında işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinin 36.100.000 TL'den 41.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 4.900.000 TL tutarındaki nominal değerli payların diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/01/2020 tarihinde, beher pay için 2,40 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. İşleme ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 03_2_Duyuru_Ek_Ortaklık Yapısı.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814868


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VKING 4,47 7.787.426 % 14,91  
METUR 2,20 14.917.583 % 14,58  
GRNYO 1,73 62.940.015 % 14,57  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6997 7,7384 % -0,48  
Frank 6,0778 6,1145 % -0,49  
Riyal 1,5795 1,5875 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.569 -14,14  
Altın Gr. 300 300 -2,55  
Cumhuriyet 1.995 2.025 -7,00  
Tam 1.986 2.035 -9,41  
Yarım 960 984 -4,55  
Çeyrek 481 492 -2,27  
Gümüş.Ons 17,48 17,51 -0,60  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,11  
B. Petrol 59,19 59,19 0,61  
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