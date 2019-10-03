***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.10.2019 10:50
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/10/2019 02/10/2019 12874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789776
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,57
|Açılış
|: 275,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91