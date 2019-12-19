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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

19.12.2019 09:12
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Biyoteknoloji
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
600000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
330000
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
330000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
55
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
55
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
77,3
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,73
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,02
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Etki Yaratması Bekleniyor
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin %55'ine sahip olduğu  A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. İsimli  600.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda "A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş." nin tescil işlemleri tamamlanmıştır. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804262


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BOSSA 9,08 23.180.866 % 10,33  
DARDL 3,08 225.742 % 10,00  
EGCYO 0,33 65.699 % 10,00  
HALKS 2,20 428.765 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7527 7,7916 % 0,27  
Frank 6,0310 6,0674 % 0,13  
Riyal 1,5779 1,5858 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -1,60  
Altın Gr. 282 282 0,41  
Cumhuriyet 1.865 1.894 10,00  
Tam 1.857 1.904 8,66  
Yarım 898 921 4,19  
Çeyrek 450 460 2,09  
Gümüş.Ons 16,92 16,95 -0,09  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 -0,01  
B. Petrol 66,19 66,19 0,02  
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