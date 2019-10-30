***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 8.901 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 24.651.212 54.170.899 79.135 54.250.034Transferler4.157.643 -4.157.643 0 654.434 654.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.958 644.476 644.476 644.476 -452.574 201.860Dönem Karı (Zararı)644.476 644.476 9.958 -453.811 190.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.958 0 1.237 11.195Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)617.944 0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.600.000 18.859 5.561.499 967.231 24.651.212 644.476 55.443.277 -373.439 55.069.838Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939Hatalara İlişkin Düzeltmeler34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414Transferler2.199.306 -2.199.306Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.398 -31.076 5.099.238 5.052.764 5.203.668Dönem Karı (Zararı)5.099.238 5.099.238 150.904 5.250.142Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.398 -31.076 -46.474 150.904 -46.474Sermaye Arttırımı70.981 12.570.981 12.570.981Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması12.500.000 -30.531 30.259 -272 699.585 699.313Dönem Sonu Bakiyeler36.100.000 70.981 5.604 8.109.894 -31.076 1.399.707 26.405.028 5.099.238 77.159.376 77.159.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.738.544 115.271Dönem Karı (Zararı)5.250.142 190.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.518.531 549.731Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.257.001 1.138.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-254.789 -212.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -254.789 -212.808Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler299.322 103.014Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 481.268 919.361Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -181.946 -816.347Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -2.265.628 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -1.070.532 -478.723Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -1.483.905 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.006.933 714.735Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 51.376 -7.821.017Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 713.300 5.623.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.531.406 86.490Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 183.927 1.268.411Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 607.056 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.911.913 808.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -223.462 368.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.054.952 95.613Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -40.811 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.041.102 285.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.738.544 1.455.131Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.339.860YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.045.194 -3.170.548İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-19.172.819 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.872 1.459Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.872 1.459Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.995.247 -3.172.007Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -4.913.093 -3.172.007Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -82.154 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.007.321 -664.448Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.570.981 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 12.570.981 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-548.262 -664.448Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -548.262 -664.448Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.3.1 -15.398 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.299.329 -3.719.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.299.329 -3.719.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.140.988 15.123.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 841.659 11.403.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 841.659 6.140.988Finansal Yatırımlar6 0 51.376Ticari Alacaklar6.804.818 8.373.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.804.818 6.993.774Diğer Alacaklar9.312.652 10.858.132İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.226.304 10.074.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 86.348 783.855Stoklar11 3.686.932 3.870.859Peşin Ödenmiş Giderler261.377 868.433İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 261.377 868.433Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 38.476 220.814Diğer Dönen Varlıklar12 2.675.341 2.480.560ARA TOPLAM23.621.255 32.864.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.621.255 32.864.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar373.880 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 373.880 0Diğer Alacaklar4.081 2.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.081 2.450Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 22.891.276 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 18.411.837 18.600.000Maddi Duran Varlıklar16 15.116.111 11.166.656Maddi Olmayan Duran Varlıklar540.996 1.717.613Şerefiye3 0 1.030.700İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar17 540.996 686.913Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.048.651 1.289.209TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.386.832 32.775.928TOPLAM VARLIKLAR82.008.087 65.640.356KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 88.291 636.553Ticari Borçlar1.166.152 5.260.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.166.152 4.903.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 125.736 349.198Diğer Borçlar135.503 167.348İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 135.503 167.348Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 23.582 64.393Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar62.642 147.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 20.532 105.584Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 42.110 42.110ARA TOPLAM1.601.906 6.625.197TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.601.906 6.625.197UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar3.086.797 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 3.086.797 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar160.008 329.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 160.008 329.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.246.805 329.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.848.711 6.954.942ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 77.159.376 59.535.903Ödenmiş Sermaye21 36.100.000 23.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 70.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.084.422 8.161.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.1 8.115.498 8.161.427Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.2 5.604 51.533Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.1 8.109.894 8.109.894Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -31.076 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.399.707 1.399.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 26.405.028 24.175.463Net Dönem Karı veya Zararı5.099.238 2.199.306Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 0 -850.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.159.376 58.685.414TOPLAM KAYNAKLAR82.008.087 65.640.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 12.604.960 13.830.058 3.506.513 3.355.647Satışların Maliyeti22 -9.254.239 -12.419.754 -2.594.800 -4.416.898TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.350.721 1.410.304 911.713 -1.061.251BRÜT KAR (ZARAR)3.350.721 1.410.304 911.713 -1.061.251Genel Yönetim Giderleri24 -2.731.042 -3.026.343 -1.156.059 -1.629.855Pazarlama Giderleri24 -1.484.203 -2.796.163 -286.772 -924.087Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -3.095.073 -855.880 -1.220.289 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 4.734.971 4.785.111 229.652 2.570.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.205.243 -5.066.843 -100.226 -1.970.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.429.869 -5.549.814 -1.621.981 -3.015.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 5.074.462 3.537.281 363.844 1.886.388Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.891.347 -744.443 -17.858 -471.688Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 2.265.628 0 622.354 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.018.874 -2.756.976 -653.641 -1.600.564Finansman Gelirleri27 272.849 3.278.874 -42.608 2.061.703Finansman Giderleri-46.474 11.195 32.232 -14.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.3.2 -19.248 13.994 40.290 -17.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-31.076 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 -31.076 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.850 -2.799 -8.058 3.571Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.850 -2.799 -8.058 3.571Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.474 11.195 32.232 -14.283TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.203.668 201.860 -355.232 144.473Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar150.895 -452.574 0 -395.382Ana Ortaklık Payları5.052.773 654.434 -355.232 539.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795613BIST