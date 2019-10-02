***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2019 19:08
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Ar Ge Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Şaban Orçun Kalkan'ın 02.10.2019 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789717
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