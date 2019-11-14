***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Güven AKAT'ın şirketimizden ayrılmış olması sebebiyle Yönetim Kurulumuzun 13/11/2019 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak Özcan CAN'ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798873BIST