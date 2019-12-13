***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2019 16:19
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.08.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan %52,9661 oranındaki bedelli sermaye artırımımızda "Fonun Kullanım Raporu"nda da belirtildiği üzere moleküler alanda faaliyet gösterilmesi için şirket kurulması planlanmaktaydı. Bu plan doğrultusunda Yönetim Kurulumuz'un aldığı karar neticesinde 13.12.2019 tarihi itibariyle "A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş." ünvanı ile 600.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Yeni kurulacak olan bu Şirket'e
- Beheri 1,00 TL değerinde olan 42.000 Adet A Grubu ve 288.000 Adet B grubu toplam 330.000 adet pay ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic .A.Ş. olarak iştirak edilmesine,
- Kalan 270.000 Adet B Grubu Paya Ümit Fırat gerçek kişi sıfatı ile iştirak etmesine,
- A grubu paylara yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı ve 15 oy hakkı tanımlaması yapılmasına,
- Biyoteknoloji alanında faaliyet göstermek üzere belirtilen şekli ile gerekli tescil işlemlerine başlanmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803405
BIST
16:47110.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 816,61
|Açılış
|: 111.011
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|Önceki Kapanış
|: 110.115
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110.579
16:475,8071
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|: 273,61
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275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|KSTUR
|25,52
|28.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|DIRIT
|0,77
|470.255
|% -9,41
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|TUPRS
|121,60
|219.220.515
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,46
|208.327.261
|% 0,41
|
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|TSKB
|1,16
|55.276.013
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
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