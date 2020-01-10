***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal tablo formatındaki değişiklik hakkında:13.12.2019 tarihi itibariyle "A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş." ünvanı ile 600.000 TL sermayeli bir bağlı ortaklık kurulmasına ve yeni kurulacak olan bu Şirket'e- Beheri 1,00 TL değerinde olan 42.000 Adet A Grubu ve 288.000 Adet B grubu toplam 330.000 adet pay ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic .A.Ş. olarak iştirak edilmesine,- Kalan 270.000 Adet B Grubu Paya Ümit Fırat gerçek kişi sıfatı ile iştirak etmesine,- A grubu paylara yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı ve 15 oy hakkı tanımlaması yapılmasına,- Biyoteknoloji alanında faaliyet göstermek üzere belirtilen şekli ile gerekli tescil işlemlerine başlanmasınaoybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu.19.12.2019 tarihi itibariyle tescil işlemlerinin tamamlanmış olması sebebiyle 31.12.2019 tarihli mali tablolarımızdan başlamak üzere, Finansal Tablolarımız "Konsolide" olarak yayınlanmaya başlayacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811588BIST