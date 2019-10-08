***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescil Tarihi BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.100.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 3.050.847,460 52,96610 1,00 B Grubu B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline A Grubu, RTAL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRRTAL00010B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 17.840.000 9.449.152,540 52,96610 1,00 B Grubu B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline B Grubu, RTALB(RÜÇHAN), TRRRTAL00028 362.959,622Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.600.000 12.500.000,000 52,96610 362.959,622Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler satılamayan payların tamamını almak için taahhüt vermiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.08.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.08.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.05.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.08.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.08.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.08.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 02.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin, sermaye arttırımına ilişkin sermaye tadil değişiklik işlemleri 02 Ekim 2019 tarihi itibari ile Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791557BIST