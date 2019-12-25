***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 25.12.2019 tarih ve 29 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakit karşılığı olmak üzere İCG Finansal Danışmanlık A.Ş ve Güler Yatırım Holding A.Ş. ye tahsisli olarak %13,57 oranında olmak üzere 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 4.900.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat üzerinden tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir.İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibariyle İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin 4.325.000 TL nominal değerli payı için pay başı 2,40 TL'den az olmamak üzere, Güler Yatırım Holding'in 575.000 TL nominal değerli payı için pay başı 2,40 TL'den az olmamak üzere gerçekleştirilecek sermaye artırımından 11.760.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Elde edilen bu gelirin özkaynakları güçlendirmek için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805116BIST