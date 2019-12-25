***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin
25.12.2019 11:48
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 25.12.2019 tarih ve 29 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakit karşılığı olmak üzere İCG Finansal Danışmanlık A.Ş ve Güler Yatırım Holding A.Ş. ye tahsisli olarak %13,57 oranında olmak üzere 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 4.900.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat üzerinden tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir.
İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibariyle İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin 4.325.000 TL nominal değerli payı için pay başı 2,40 TL'den az olmamak üzere, Güler Yatırım Holding'in 575.000 TL nominal değerli payı için pay başı 2,40 TL'den az olmamak üzere gerçekleştirilecek sermaye artırımından 11.760.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Elde edilen bu gelirin özkaynakları güçlendirmek için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805116
BIST
15:57113.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 272,38
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
15:575,9395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0104
|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9512
En Düşük
5,9273
15:576,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 6,5750
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|Önceki Kapanış
|: 6,5800
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6,6177
En Düşük
6,5761
15:57286,27
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 286,27
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|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.632.721
|% 16,95
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,54
|12.543.026
|% -4,32
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|14,00
|264.290.724
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,52
|257.266.631
|% 3,23
|
|TMSN
|7,00
|209.310.340
|% 5,42
|
|ASELS
|19,60
|181.252.868
|% -0,05
|
|SISE
|5,35
|153.511.864
|% 0,75
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|TSKB
|1,15
|140.103.088
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|100.729.548
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.353.359
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6817
|7,7202
|% 0,12
|
|Frank
|6,0224
|6,0587
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|