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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2019 12:10
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZCAN CAN Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 13.11.2019 0262 648 5300 ocan@rtalabs.com.tr Düzey 3 207682

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 5760000 24,4 Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 30340000 75,6 - İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 25000000 10750000 TRY 43 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800437


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 8,85 11.622.316 % 19,92  
MTRYO 2,69 2.805.979 % 14,96  
YUNSA 8,54 89.751.341 % 13,87  
EMNIS 1,47 75.036 % 9,70  
MERIT 17,00 4.437 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3662 7,4031 % -0,24  
Frank 5,7411 5,7757 % 0,12  
Riyal 1,5283 1,5360 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.459 3,53  
Altın Gr. 269 269 0,93  
Cumhuriyet 1.788 1.815 2,00  
Tam 1.779 1.824 0,47  
Yarım 860 882 0,22  
Çeyrek 431 441 0,11  
Gümüş.Ons 16,94 16,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,62 62,62 0,00  
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