***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMalatya 3. OSB 246 Ada 24 nolu Parsel 5.710 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28.01.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli285530İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,45Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,79Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,35Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,89İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,39Alım Koşulları%50 Peşinat %25 Temmuz 2020 %25 Ocak 2021İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.01.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜzerine işyeri inşaatı yapmak üzere alınmıstır. Faaliyetlere olumlu etki yapması beklenmektedir.Karşı TarafMalatya OSB MüdürlüğüKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK mevzuatı uyarınca Önemli Nitelikte İşlem kapsamında değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa koşulları (Teklif - Kabul)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFiyatın piyasa koşulları içinde pazarlık sonucu belirlenmiş olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, önümüzdeki dönemde yatırımlarımızda kullanılmak üzere Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no'lu parselde bulunan 5.710 m2 büyüklükteki arsanın toplamda 285.530 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814800BIST