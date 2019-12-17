***RTALB* *YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.12.2019 09:01
***RTALB******YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [RTALB, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803798
BIST
11:12111.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 402,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:125,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:126,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:12278,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,94
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|UNYEC
|5,50
|16.883.984
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|DZGYO
|5,07
|2.967.607
|% 9,50
|
|ATAGY
|4,80
|2.559.354
|% -9,43
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.913.267
|% -5,49
|
|TSPOR
|2,62
|66.126.044
|% -5,42
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,98
|378.562.593
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|ISFIN
|3,38
|167.063.853
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|138.144.061
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|100.348.582
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,80
|235.354.371
|% 15,23
|
|ALBRK
|1,35
|72.284.269
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,38
|167.063.853
|% 2,42
|
|ODAS
|2,20
|100.348.582
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|55.114.788
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7882
|% -0,41
|
|Frank
|5,9429
|5,9787
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,59
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|