***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.12.2019 22:41
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06/12/2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'in 34/g Maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2019 Yıl Sonu Değerlemeleri A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802910
BIST
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -774,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
18:055,8059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
18:056,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4446
En Düşük
6,4196
18:05273,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 273,34
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|
|HURGZ
|1,28
|1.731.418
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|77.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.278
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|55.316.333
|% -9,24
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% -4,49
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,42
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% -1,07
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 11,46
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% -7,86
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6426
|7,6809
|% 0,35
|
|Frank
|5,8782
|5,9137
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5435
|1,5513
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|4,10
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,61
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,71
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|0,14
|